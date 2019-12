Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“AN IRISH CHRISTMAS TALE” è il nuovo spettacolo ideato e prodotto dall'Accademia di Danze Irlandesi Gens d'Ys, che debutterà il 13 dicembre 2019 alle ore 20:45, all’EcoTeatro di Milano, il teatro più green della città. Un racconto natalizio ambientato nell’Irlanda di fine ’800 narrato attraverso la danza e la musica dell’Isola di Smeraldo. Una storia poetica, che racconta emozioni e sentimenti, racchiudendo tutti gli elementi delle fiabe tradizionali. Protagonisti due giovani di estrazioni sociali diverse che, si trovano, si cercano, vivono, con l’entusiasmo della gioventù, i sogni di una complicata amicizia, ostacolata dai contrasti sociali. Sullo sfondo l’atmosfera natalizia, nel contesto del tradizionale folklore irlandese. Uno spettacolo, dentro il cuore della musica e della danza dove i ballerini della compagnia spettacoli dell’Accademia racconteranno la trama con i loro passi, proponendo esibizione classiche alternate ad interpretazioni moderne e personali. Uno show che metterà in luce le abilità di esecuzione della compagnia in grado di alternare movimenti leggeri a quelli rapidi creando complicate coreografie dai ritmi incalzanti, sostenuti da tutta la potenza delle tradizionali “Heavy Shoes”irlandesi. Le esibizioni saranno accompagnate da quattro popolari musicisti italiani, che nelle esecuzioni, utilizzeranno prevalentemente gli strumenti musicali della tradizione gaelica. (Lorenzo Testa – banjo/ mandolino, Guido Domingo - voce, chitarra, Daniele Bicego -uilleann pipes,whistles, Luca Rapazzini - fiddle) Mentre L’attore Andrea Pellizzoni, della Compagnia teatrale Dramatrà, sarà la voce narrante dello spettacolo. In modo estremamente creativo saprà raccontare i diversi passaggi di questa nuova fiaba irlandese. Il Video e le scenografie sono a cura di Miricreas (Davide Bernasconi e Martina Bertoli) Riepilogo informazioni: “AN IRISH CHRISTMAS TALE Produzione: Accademia di Danze Irlandesi Gens d'Ys Venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 20:45 Balletto in due atti Ecoteatro Via Fezzan 11 - 20146 Milano http://www.ecoteatro.it Ballerini Accademia di Danze Irlandesi Gens d'Ys: Perla Davide, Letizia Perin, Alessandra Medici, Martina Poggioni, Roberta Farè, Claudia Campana, Giulia Vecchietti, Simone Rota, Umberto Crespi, Marco Tomasini Musiche – canzoni irlandesi eseguite dal vivo Musicisti: Lorenzo Testa (banjo, mandolino), Guido Domingo (voce, chitarra), Daniele Bicego (uilleann pipes), Luca Rapazzini (fiddle) Attore: Andrea Pellizzoni (Dramatrà) Video e scenografia a cura di Miricreas (Davide Bernasconi e Martina Bertoli) Biglietti: 20/25 euro Biglietteria on line: https://toptix1.mioticket.it/EcoTeatro/it-IT/events/an%20irish%20night/2019-12-13_20.45/ecoteatro Biglietteria EcoTeatro aperta: • mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 13 • venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. email: biglietteria@ecoteatro.org Ufficio stampa Accademia di Danze Irlandesi Gens d'Ys – MilaniCadeo milani.cadeo@gmail.com