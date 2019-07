Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“An Irish Night” coinvolgente spettacolo ideato e prodotto dall'Accademia di Danze Irlandesi Gens d'Ys, sarà in scena 9 agosto 2019, alle ore 21:00, nell'ambito della rassegna milanese Estate Sforzesca. Brioso, colorato, in un continuo alternarsi e intersecarsi di danza, teatro, canto, concerto dal vivo, condurrà lo spettatore nel fulcro della musica irlandese raccontandone la storia e le sue origini. I diversi i momenti dello show, scanditi dal cambio frequente dei costumi, alterneranno balli tradizionali a sorprendenti rivisitazioni originali e personali, mettendo in risalto una perfetta esecuzione coreografica e l’abilità dei ballerini Gens D’Ys in grado di unire a passi leggeri, melodie più sostenute arrivando a ritmi incalzanti, accompagnati da tutta della potenza delle “Heavy Shoes”. Lo spettacolo, che ha già conquistato migliaia di spettatori, non mancherà di regalare emozioni al pubblico, offrendogli l’opportunità di scoprire tutta la varietà della danza irlandese. Ad accompagnare ed alternare le danze saranno le musiche accattivanti di tre musicisti di fama internazionale: Ryan Murphy (piper 7 volte vincitore agli All ireland) Benedict Morris (fiddler vincitore della BBC Radio come best trad musician 2019) e Jack McRobbie (guitarist tra i migliori giovani talenti in Scozia). Non solo danza e musica ma anche due brillanti interventi di improvvisazione teatrale degli attori Daniela Iotti e Alberto Pistola che con la loro creatività faranno rivivere personaggi della storia Irlandese e porteranno lo spettatore in un viaggio senza tempo, nelle più antiche leggende dell’Isola di Smeraldo. An Irish Night Quando: Venerdì 9 agosto 2019, dalle ore 21:00 alle 23:00 Dove: Cortile delle Armi del Castello Sforzesco - Piazza Castello – Milano Costo biglietto: 15 euro - posto unico non numerato. Per informazioni e prenotazioni: Online in prevendita al link: https://toptix1.mioticket.it/EcoTeatro/it-CH/shows/an%20irish%20night/events Direttamente presso EcoTeatro di Milano - Sabato mattina dalle 10 alle 12 (sino a sabato 4 agosto) Via Fezzan 11 - 20146 Milano Tel 02 82773651 milani.cadeo@gmail.com La sera dello spettacolo alla cassa del Castello Sforzesco, (salvo esaurimento dei posti a sedere) dalle ore 17.30 https://www.facebook.com/events/884954988505885/ Spettacolo in due tempi - 13 coreografie originali, 3 musicisti, 2 attori, con i Ballerini della compagnia di Danze Irlandesi Gens d’Ys Attori: Daniela Iotti e Alberto Pistola Musiche originali e tratte dai più famosi musical di danza irlandese Compagnia di danze irlandesi Gens d’Ys Fin dal 1993 l’a.s.d. Gens d’Ys è sinonimo di danza irlandese in Italia. Nata da un gruppo di amici, diventa presto la prima Accademia italiana dedicata ai balli tradizionali dell’Isola di Smeraldo. Gens d’Ys è ora una realtà ramificata con 28 sedi attive in tutto la Nazione. Numerose le partecipazioni televisive, l’Accademia gode da molti anni del patrocinio dell’Ambasciata Irlandese in Italia e, dal 2011, è Testimonial ufficiale dell’Ente Nazionale del Turismo Irlandese. Negli ultimi anni molti allievi dell’Accademia danze Irlandesi Gens d’Ys, ragazzi e adulti, hanno partecipato a numerosi Feiseanna (competizioni internazionali) in tutta Europa, arrivando primi classificati in molte categorie, mentre nel 2016 per la prima volta due ballerine della Compagnia si sono qualificate, arrivando 3^ e 5^ agli Europei di Vienna, ai Campionati del Mondo di Dublino 2017 bissando anche a Glasgow 2018. Proprio ai mondiali di Glasgow Cecilia Bonato ha inoltre vinto l’ambito premio “Aisling Awards” destinato alla prima classificata della regione Continental Europe and Asia, nella propria categoria. www.gensdys.it Special guest: Ryan Murphy proviene da Cork, nel sud dell’Irlanda, è uno dei musicisti più talentuosi a emergere dalla vibrante scena musicale irlandese degli ultimi anni. Famoso per la sua bravura come suonatore di flauto e uilleann pipe, ha vinto sette titoli All-Ireland e due Oireachtas. Al momento è membro dei gruppi pluripremiati Mánnran e Ímar con cui si esibisce tutto l’anno negli Stati Uniti, in Germania, Danimarca, Spagna, Regno Unito, Francia e Belgio. Di recente ha vinto il premio Horizon ai BBC Folk Awards con gli Ímar. Ryan sarà in compagnia di Adam, un chitarrista esperto e due volte campione irlandese di Bodhrán che proviene dal Suffolk nell’East Anglia. Adam è anche componente del grande quartetto RURA di Glasgow e del trio Rua Macmillian. Benedict Morris è un giovane violinista di Glasgow che ha radici profonde nella musica tradizionale irlandese, tuttavia studia violino classico al Royal Conservatoire of Scotland frequentando il corso di BMus. Ha viaggiato in tutto il mondo fin da piccolo esibendosi come solista e con band. Ha condiviso il suo sound unico davanti a migliaia di persone. E’ anche il violinista di ‘David Geaney’s: Velocity Rising’ della band indie-folkpop di Glasgow, The Hur. Il suo attesissimo album “Wavelength” appena uscito in duo con il chitarrista Cormac Crummey è pronto a conquistare la scena musicale tradizionale. Jack McRobbie (Glasgow) guitarist tra i migliori giovani talenti in Scozia. Ha studiato anche lui presso Royal Conservatoire of Scotland.