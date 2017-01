Realta' e illusione nei film: analisi di "The truman show"

"REALTA' E ILLUSIONE: ANALISI DI THE TRUMAN SHOW" - incontro con Lorenzo Sangalli Nell'ambito del ciclo di incontri culturali del "Salotto di Aletheia", Lorenzo Sangalli ci accompagna nell'analisi dell'opera cinematografica, conversando di episodi, curiosità e significati intorno a "The Truman Show" (1998) di Pete Weir. Il tema della grande finzione e di essere gli unici a non saperlo indagando profondamente sul significato di essere prigionieri inconsapevoli del mondo che ci circonda. *************************************************** Lorenzo Sangalli Milanese, da trent'anni frequenta con uguale passione sale teatrali e cinematografiche, sia come spettatore, sia come autore e regista. Oltre alla produzione di spettacoli a teatro e di cortometraggi realizzati in proprio, da qualche anno ha iniziato l'attività di conferenziere e docente di materie legate al cinema e al teatro, con derive e variazioni connesse al suo spiccato interesse per la filosofia delle tradizioni sapienziali. DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017, ORE 16.00 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - INGRESSO LIBERO