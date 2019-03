Anastasio in concerto: il 22 e il 26 marzo in Santeria Social Club

Venerdì 22 e martedì 26 marzo il rapper Anastasio si esibirà in Santeria Social Club.

Il singolo a X Factor

Il singolo "La fine del mondo" di Anastasio è stato presentato come inedito per la prima volta a X Factor 2018, nel corso dei provini, e poi portato dall'artista come inedito sul palco dei Live Show. Il singolo presenta la costante ansia e i tormenti verso le cose normali, a tal punto da preferire emozioni più vere che possano portare ad una fine eccezionale.