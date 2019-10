Il curatore Gina Affinito è lieta di presentare il progetto espositivo





Anatomia della bellezza

mostra d’arte contemporanea

​

Il progetto

L’arte contemporanea ha davvero preso le distanze dalla bellezza?

Il progetto espositivo “Anatomia della bellezza” vuole essere l’incontro autentico con la bellezza e le sue molteplicità; l’idea è quella di portare alla luce, scomporre, sezionare (… da qui il titolo) quella forma estetica, aurea, armoniosa, del profondo e di cui si fa portavoce un’opera d’arte.

Gli artisti che sono in esposizione in questa mostra, suddivisa in quattro sezioni, pittura, scultura, fotografia, installazione, sono stati invitati ad indagare i contenuti del tema, i pregiudizi che ormai permeano la visione dell’arte ed a porre in essere la loro personale concezione del “bello”.

Una rosa di 50 opere selezionate in base ad appartenenza al tema, capacità di utilizzare modalità espressive contemporanee, innovazione e sperimentazione, valore della ricerca artistica, originalità, utilizzo dei linguaggi in modo trasversale.



Sezioni

La mostra prevede l’esposizione di opere di arti visive nelle categorie di: pittura, scultura, fotografia, installazione.



In esposizione

ABBONDI LUISELLA, ADEMARA - LUSIGNANI G., BANDINI ALESSIO LUCA, BISCEGLIE FABIO A., BONGIORNI LUCA, BUX COSTANTINA, CAFARELLI GINO, CASO MARIA ROSARIA, CAVALLO MARIA, CICERI ANTONELLA, CIOCIA ALBERTO, COLLEONI ALFREDO, CORTESI RENATO, DAMIANO ALESSANDRA, DI GIROLAMO MAURO, DONATO ROSARIA, EL LOBO LOCO , FRISTACHI ELEONORA M. , FUMAGALLI BARBARA, GALAJIAN SHAKAR, GARRINI IVAN, GIUDICI DIANA, LE DONNE MARCO, LO FARO BARBARA, LUSIGNANI ROSITA, MAGGI GIULIA, MARTELLI DANIELA, MERCANDELLI A. ARIANNA, OAK LUCY, PALLONE AGOSTINA, PASSONI ANNALISA, PEZZI ANDREA, PIZZETTI SILVIA, POLETTI SERENA, PONTOGLIO VALERIA, RICCI PASQUALE, ROSSETTI SIMONETTA, SANDRONI LAURA, SANNA ANTONELLO, SANTAGOSTINO PAOLA, SARTORI SABINA, SAVEGNAGO PAOLO, SCARPONE ROBERTO, SCILLA GALLINA, SERTORELLI DAVIDE, SEVERI MANUEL, TANZI MASSIMO, TARDIVO GINO, TARONI MARINA, TAVASSI SIMONA



Date

L’esposizione avrà luogo a Milano, presso gli spazi espositivi di “Ex Fornace” ed avrà la durata di 1 settimana, nel periodo dal 05 al 12 ottobre 2019, con inaugurazione sabato 5 ottobre ore 18.30.



Location

La EX-FORNACE è uno spazio pubblico in carico al Settore Cultura del Comune di Milano, si trova in una posizione centrale all’interno dell’area dei Navigli. Il Municipio 6 ha deciso di utilizzare la struttura per ospitare iniziative culturali di vario genere (presentazioni di libri, piccoli concerti, seminari e incontri pubblici, esposizioni, …).

Contemporaneamente è stato aperto un tavolo di lavoro, aperto ai cittadini e alle realtà locali, con l’obiettivo di meglio definire l’utilizzo futuro della struttura che aspira a diventare un nodo di riferimento all’interno del sistema degli spazi culturali della città ed in particolare a rappresentare un nuovo modello di biblioteca per Milano.

La ex-fornace si trova in una posizione suggestiva in Alzaia Naviglio Pavese, 16 all’interno dell’isola pedonale. Ha una superficie complessiva di 600 mq. circa organizzati su tre piani il principale dei quali è il piano terreno che, soppalcato, comunica con un giardino direttamente affacciato sul Naviglio Pavese.

Lo spazio apre al pubblico nel momento in cui al suo interno vengono organizzate iniziative ed attività.



Patrocini

La rassegna gode del Patrocinio Morale del Comune di Milano.



Inaugurazione sabato 5 ottobre ore 18.30

Il testo critico e la presentazione delle opere è curata dal Prof Massimiliano Porro, docente di Storia dell’Arte all’Accademia di belle Arti di Como.

Durante l’inaugurazione è prevista una pièce di musica classica a cura di Virginia Genovese e

Dmitry Pegassov dal titolo “Amore ed Estro”





La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì ore 9.00/12.30 -13.30/17.00

*domenica ore 10.00/13.00 - 15.00/19.00 - sabato ore 10.00/13.00



INGRESSO LIBERO







Il catalogo della mostra è visionarie al link:

https://www.sfogliami.it/fl/186279/2vgcz789ke7efrmjc9b3pyrzqt1dkp5



L’evento su fb è al seguente link:

https://www.facebook.com/events/488044491975817/





























Gina Affinito, curatore del progetto

www.ginaaffinito.com - gina.affinito@gmail.com - mob Italia +39.327.3463882