'And i will make the rivers dry': la mostra sul viaggio nella contea Turkana

Spazio Vivaio 8 di BWT ospita una mostra fotografica sui grandi cambiamenti territoriali e sociali nella contea Turkana.

Nel Nord-Est del Kenya si trova il Turkana, il più grande lago permanente in luogo semi-desertico e il più alcalino del mondo. Essendo un bacino chiuso, tutta l’acqua che vi si versa evapora per effetto delle alte temperature del luogo, in costante aumento. L’area del Turkana è una delle zone maggiormente colpite dal cambiamento climatico: le temperature medie sono aumentate di circa 2 gradi e mezzo negli ultimi 10 anni. Nel Turkana vivono un milione e 200 mila persone, per la maggior parte pescatori, che lottano spesso la siccità e che hanno come massima fonte di approvvigionamento il lago. Desertificazione, siccità, inondazioni e sfollamenti forzati, inquinamento dell’acqua, economie locali in ginocchio.

Che ne sarà del lago Turkana?

