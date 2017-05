Andrea Berrini presenta scrittori dalle metropoli

Scrittore ed editore, Andrea Berrini ha fondato Metropoli d'Asia, casa editrice che pubblica narrativa asiatica e Scrittori dalle metropoli (Iacobelli Editore), che sarà presentato a Zig Zag, San Donato Milanese (via Libertà, 10, telefono 025272125), sabato 27 maggio a partire dalle ore 17 è la testimonianza dell'incontro con cinque autori, in quattro città simbolo del continente asiatico: Pechino, Mumbai, Delhi e Singapore. Nei meandri delle metropoli Andrea Berrini conosce, intervista, discute, segue e lavora con Zhu Wen, scrittore e regista nella Cina oppressa dalla censura; Annie Zaidi, giovane donna nell'India violenta e maschilista; Fong Hoe Fang, editore e poeta in una Singapore ossessionata dal controllo; Ambarish Satwick, chirurgo vascolare e virtuoso della parola scritta a New Delhi; Ou Ning, letterato atipico, anarchico e dissidente tra Pechino e la profonda campagna cinese. L'incontro con l'editore e scrittore italiano provoca scintille, le persone diventano personaggi di una storia che narra anche la sconvolgente trasformazione del continente asiatico, un racconto minuto per minuto di un'evoluzione che ha determinato e determinerà il futuro del ventunesimo secolo. Gli affascinanti interpreti di Scrittori dalle metropoli di Berrini ci fanno da specchio, impegnati come sono ad affrontare le tematiche del mondo sviluppato nel quale devono inventarsi esistenze nuove senza farsene disarcionare. Oltre a Scrittori dalle metropoli, Andrea Berrini (Milano, 1953), ha pubblicato Noi siamo la classe operaia (Baldini, Castoldi, Dalai 2004) e Storie africane (EDT 2001). Ha fondato CreSud, che si occupa di microcredito in molti paesi del Sud del mondo e il suo blog personale è indirettadallasia.it. La presentazione di Scrittori dalle metropoli, come tutti gli incontri di Zig Zag, è libera e gratuita, con degustazione enologica finale. Si raccomanda la puntualità. Per ulteriori informazioni: www.zigzaglibricd.com.