Andrea Laino presenta "The dust I Own"

Con la presentazione dell’album The Dust I Own, a cura e con l’esibizione di Andrea Laino, prevista per sabato 16 settembre, a partire dalle ore 17, riprende, dopo la pausa estiva, la programmazione degli incontri culturali di Zig Zag (via Libertà, 10, telefono 025272125), libreria e negozio di dischi di San Donato Milanese. The Dust I Own, pubblicato questa primavera dall'etichetta tedesca off label records, è il primo album di Laino & Broken Seeds, formazione completata, oltre che da Andrea Laino, da Mauro Ottolini al sousaphone, Alessio “Poor Bob" Magliocchetti Lombi alla chitarra slide, Gaetano Alfonsi alla batteria e Eolisa Atti alle voci e arricchita nel corso dell’incisione del disco da numerosi ospiti della scena blues e jazz nazionale. Laino & Broken Seeds è un progetto nato a New York nel 2013, meta di un viaggio di Andrea Laino. Al ritorno, il suo quaderno pieno di appunti e storie è diventato la fonte d’ispirazione per le canzoni che ha cominciato a suonare nelle vie di Bologna, la sua città. Con la forma del duo, Laino & Broken Seeds hanno poi cominciato a mostrare l’attitudine, genuina e ruspante, nei festival blues, che è confluita in un primo EP, a cui ha fatto seguito, quest’anno, The Dust I Own. Il disco, che ha ottenuto un generale e convinto riscontro della critica specializzata, è rappresentativo di tutte le influenze musicali assorbite e interpretate, che vanno da T-Bone Walker a Muddy Waters a Lonnie Johnson. John Mississippi Hurt e John Fahey fino a Tom Waits, Tony Joe White e Grayson Capps, ma anche della singolarità e dell’originalità di Laino & Broken Seeds che si segnalano come una delle novità più interessanti del panorama blues e jazz nazionale di quest’anno. La presentazione di The Dust I Own, come tutti gli altri incontri di Zig Zag, che quest’autunno festeggia i dieci anni di programmazione e della newsletter Vento largo, di cui è disponibile il numero (109) di settembre, è a ingresso libero e gratuito, con degustazione enologica finale, si raccomanda la puntualità. Per ulteriori informazioni: www.zigzaglibricd.com.