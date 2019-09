Domenica 22 settembre alle 16, nell'ambito di In Barona Quanto Basta (la festa per famiglie del quartiere), lo scrittore Andrea Vitali presenta il librro "Certe Fortune" in dialogo con Elisabetta Bucciarelli. L'appuntamento è in via E. Ponti 21, pressso la Libreria Occasioni d'Inchiostro.