Gli angeli questo Natale vestono t-shirt contro il bullismo

Martedì 20 dicembre 2016 dalle ore 18.30 alle 22.00, con ingresso libero, al Baluba Cafè in Via Carlo Foldi 1, si terrà la mostra "THEUNBULLYKODE" -Capsule Tshirt Collection di UNKODE- per sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica su questa grave tematica sociale che, non solo coinvolge chi la subisce e i suoi familiari, ma sta diventando un fenomeno serio e di difficile soluzione. "THEUNBULLYKODE" è l'efficace risultato dell'unione di due parole. Il primo termine, BULLISMO, di origine anglosassone e per l'esattezza "bullying", indica un comportamento dannoso da parte di un gruppo di ragazzi, sia di sesso maschile che femminile, verso i loro coetanei o inferiori di età con atti di aggressione perpetrata fisica, verbale o relazionale tanto da portare la vittima a stati di forte ansia, disagio psicologico e nei casi più gravi al suicidio. Il secondo UNKODE, che non è un brand di moda bensì una costola della Cooperativa Sociale AngelService da anni attiva nel sociale per aiutare i più deboli, i più bisognosi e gli emarginati, proprio come farebbero dei veri angeli del nostro comune immaginario. UNKODE non è un nome a caso ma un neologismo che, tradotto letteralmente, significa senza codice e che vuole stare per non codificabile, per l'appunto non messo in una categoria né sociale né intellettuale. UNKODE è per tutti noi che siamo esseri umani sullo stesso pianeta, che dovremmo rispettarci e volerci bene perché siamo l'uno lo specchio dell'altro, ma ce lo siamo dimenticati o peggio ancora non ce l'hanno insegnato. Bambini e ragazzi, non "nascono" bulli, lo diventano per scimmiottare atteggiamenti e comportamenti degli adulti o visti nei film di violenza e, se non educati, tendono a credere che questi siano indicatori di potere, di fama e di prestigio. AngelService desidera comunicare, attraverso questa mostra e con il loro lavoro quotidiano per il miglioramento della qualità della vita e della comunità, di non metterci un'etichetta, di non ghettizzarci, di non creare scale sociali che dividono, di non ferirci e non farci del male. E, se proprio vogliamo metterci a tutti i costi un'etichetta, indossiamo UNKODE. Ci sentiremo più uguali eppure così unici. Vi aspettiamo, affinché la vostra voce con la vostra presenza si unisca alla loro voce, al loro impegno e diventino un'unica promessa. La promessa di contrastare ed eliminare il bullismo: NO BULLISM! Cinzia Maria Orsini LINK PER SCARICARE PRESS KIT: http://amicidiangelservice.it/wp-content/uploads/2016/12/PRESS-KIT.zip http://amicidiangelservice.it/wp-content/uploads/2016/12/UNKODE_CartellaStampa.pdf www.angelservice.org - ufficiostampa@angelservice.org - www.amicidiangelservice.it Donatori sostenitori: Canova skin care - www.canova.it | Uniagest - www.uniagest.com