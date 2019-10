Milano, cancellati gli spettacoli a teatro di Angelo Duro: "Problemi di salute"

Spettacoli cancellati. Almeno per ora. Angelo Duro, che doveva esibirsi l'8 e il 9 ottobre al teatro Manzoni di Milano, ha rinviato le due date meneghine per "problemi di salute".

A renderlo noto è stato lo stesso Manzoni, che ha spiegato che "le recite verranno recuperate il 13 gennaio 2020 e il 21 aprile 2020".

"I titolari di biglietti per l’8 ottobre 2019 potranno recuperare lo spettacolo il 13 gennaio 2020, mentre i titolari di biglietti per il 9 ottobre 2019 potranno recuperare lo spettacolo il 21 aprile 2020. I biglietti acquistati resteranno quindi validi rispettivamente per gli spettacoli del 13 gennaio 2020 (recupero dell’8 ottobre) e 21 aprile 2020 (recupero del 9 ottobre). Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai canali di vendita dove gli stessi sono stati acquistati", ha spiegato il teatro, sottolineando che "il rimborso sarà possibile entro e non oltre il 12 novembre 2019 con consegna dei biglietti originali integri per chi avesse già ritirato il proprio biglietto".

Lo stesso comico palermitano ha commentato su Instagram, con la solita ironia, i suoi problemi di salute. "È successo a Sting, a Rihanna, a Justin Timberlake, a Justin Bieber, a Shakira, a Elton John e adesso è toccato pure a me. Dopo aver fatto 40 date, senza mai un ritardo, un giorno di assenza, un flop, mi sentivo fuori luogo dentro questo mondo dello spettacolo, ero troppo perfettino ed iniziavo a sentirmi a disagio - ha scritto accanto alla notizia delle date del tour cancellate da Sting -. Ma adesso sono entrato nell’olimpo delle grandi star perché come loro posso comunicarvi che: «Il debutto di domani a Milano sarà rinviato, perché da giorni l'artista ha un problema di salute»”.

"Nulla di grave purtroppo, solo stress psicofisico e afonia - ha continuato, ancora ironico, Angelo Duro -. Avrei preferito qualcosa di più grave, sapete noi artisti sulle tragedie ci marciamo dentro. Una tragedia nella mia vita significherebbe nuovi spettacoli, nuovi libri, purtroppo nulla di grave. Ma non avete idea di quanto sia bello poter dire una cosa del genere. “Lo spettacolo di Milano è rinviato”. Bellissimo. Questa cosa mi rende orgoglioso. Che meraviglia essere un’artista. Voi andate a lavorare con un’influenza o con calo di voce? Sì, certo. Ovvio che andate a sgobbare. Io no. Me ne sto a casa, a riposare. Quindi vi consiglio - ha concluso - di diventare artisti".