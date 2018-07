“L’anima di Fabrizio”: uno specchio per tutti noi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L’estate è un momento di eventi culturali: a Milano la libreria Hoepli ospita una mostra fotografica che vede la partecipazione di MIA Milano in Azione Onlus. Negli scorsi mesi l’Associazione ha conosciuto Marco Mignano (http://mignanophotography.com/), fotoreporter che ama indagare le vite di persone che vivono ai margini in diverse aree del mondo. Tra i suoi progetti più interessanti, ad esempio, spicca la documentazione della vita dei nomadi mongoli e degli sherpa nepalesi. È coautore del blog www.viaggiosoloandata.it dove racconta con la sua compagna le loro avventure di viaggio. Attualmente è in viaggio in Giordania per esplorare la vita delle donne musulmane che cercano di ritagliarsi un posto nella società attraverso corsi di formazione professionalizzanti. MIA Onlus ha accompagnato Marco in alcune uscite serali dell’Unità di strada, il servizio di assistenza alle persone senza dimora: un’occasione per comprendere ciò che significa fare volontariato con la grave emarginazione adulta in una città complessa come Milano, ma anche per conoscere alcuni senzatetto seguiti dall’Associazione e lasciarsi coinvolgere da sguardi, gesti e storie della strada; ne è nato il progetto fotografico “L’anima di Fabrizio”, che l’Associazione è lieta di supportare per fare informazione su un tema – quello del disagio sociale – purtroppo sempre attuale. Da lunedì 30 luglio a sabato 11 agosto 2018 la Libreria Hoepli ospita allo Spazio Espositivo Secondopiano la mostra fotografica “L’anima di Fabrizio” di Marco Mignano. Il progetto ha l’obiettivo di mostrare attraverso i volti, i dettagli e il contesto urbano, la difficile quotidianità dei senzatetto. L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 2 agosto 2018 ore 18.00 presso lo Spazio Espositivo Secondopiano. Insieme all'autore sarà presente Luca Sechi, presidente di MIA Onlus. Marco Mignano proporrà le sue foto al pubblico, agli appassionati e ai collezionisti, e devolverà parte del ricavato a MIA Onlus: un gesto di grande solidarietà di cui ringraziamo l’autore. Vi aspettiamo all’inaugurazione per un momento di cultura, di bellezza e di condivisione nell’estate milanese! MIA Milano in Azione Onlus Sono tante le persone che nelle grandi città vivono in condizioni di disagio sociale ed economico. MIA Milano in Azione Onlus è un’associazione di volontariato nata nel 2012 per assistere le persone gravemente emarginate a Milano, con particolare attenzione a chi è senza dimora. La nostra missione è il reinserimento sociale, che inizia da una relazione di fiducia: per questo, il primo contatto avviene portando generi di prima necessità e ascoltando le storie della strada. Ci attiviamo per creare nuove opportunità, con l’obiettivo di far ritrovare alle persone in difficoltà un lavoro e quindi una casa. Per maggiori informazioni: comunicazione@milanoinazione.org