Animal Equality realizza un blitz in piazza del Duomo ed un tweetstorm

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica scorsa, 28 maggio, duranta l'ultima tappa del 100esimo GIRO D'ITALIA, un gruppo di volontari di Animal Equality ha realizzato un blitz posizionandosi davanti allo stand di un noto supermercato durante l'arrivo dei ciclisti, per denunciare una catena di discount per la vendita di uova provenienti da galline allevate in gabbia. Durante l'arrivo dei ciclisti del Giro d'Italia in Piazza del Duomo, gli attivisti si sono riuniti davanti allo stand ufficiale di uno degli sponsor, sorreggendo cartelli con le immagini di allevamenti italiani di ovaiole allevate in gabbia e lo slogan "la spesa crudele" e hanno realizzato un Facebook Live che hanno mostrato alle 316.000 persone che seguono la pagina facebook dell'organizzazione. Durante il Facebook Live la coordinatrice delle campagne di sensibilizzazione aziendale ha spiegato le ragioni della protesta, ha parlato delle terribili condizioni di vita delle galline allevate in gabbia e ha invitato tutti i followers ad unirsi ad un tweetstorm che stava avendo luogo contemporaneamente. Gli attivisti di Animal Equality sono poi riusciti a posizionarsi a ridosso delle transenne in prossimità del traguardo e mostrando cartelli ed un banner di tre metri di lunghezza con lo slogan "la spesa crudele", facendosi riprendere dalle telecamere presenti ed informando i tifosi riguardo alla totale indifferenza del maggiore sponsor del Giro d'Italia alla sofferenza degli animali. Diverse aziende del settore alimentare come Coop, Esselunga, Auchan e Carrefour si sono già impegnate pubblicamente ad eliminare le gabbie dalla loro filiera. Dal lancio della campagna pubblica per informare i consumatori di questo atteggiamento della dirigenza, lo scorso 23 marzo, 15.000 persone hanno firmato la petizione per chiedere all'azienda di cessare la vendita di uova provenienti da galline allevate in gabbia.

Info: www.animalequality.it

Gallery