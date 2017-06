Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Camelia Rostom, artista libanese nata a Beirut e laureatasi in "educazione dell'arte", presso l' Università Libanese, inaugura, sabato 24 giugno a partire dalle 17.30, nel centro culturale Click Art di Cormano in via Dall'Occo 1, la sua personale dal titolo "Animalesque". L'esposizione, visitabile dal 24 giugno al 6 luglio, sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30. Mentre la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Animalesque, questo il titolo scelto dall'artista, sincera, in tutto il suo estro, un messaggio etico e profondamente attuale: l'amore per gli animali e il bisogno/necessità di difenderli. La mostra - dichiara l'artista - è stata ispirata proprio da questo inclito sentimento d'amore verso gli animali. Lo stile "arabesco" e geometrico, con cui sono composte le tele, contribuisce a creare una sorta di illusione, quasi una Op art che, grazie alla scelta mirata del bianco e nero, enfatizza la tridimensionalità del soggetto. Quando l'arte diventa didascalica, merita un'occasione in più, quella di essere Vista, Osservata e Discussa. Così, Camelia Rostom, cavallo di battaglia del centro culturale, merita che i suoi "animalesque" raggiungano il cuore delle persone, sperando, chissà, di farle riflettere e maturare.