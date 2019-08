La pop star brasiliana Anitta in concerto al Milano Latin Festival

La pop star brasiliana Anitta si esibirà in concerto domenica 4 agosto durante il "Milano Latin Festival".

La cantante

Pseudonimo di Larissa de Macedo Machado, "Anitta" è una giovane cantante e compositrice brasiliana, con all'attivo tre album in cima alla classifica pubblicati dalla Warner Music. La pop star vanta il più grande seguito sui social media di qualsiasi donna in Brasile, con 36 milioni di follower su Instagram e oltre 11 milioni di YouTube, grazie anche al Best Brazilian Artist e al Best Latin Artist.

