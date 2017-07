Un anno all’insegna del teatro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano 13 Luglio 2017, STN-Studionovecento è un'associazione culturale e di formazione con sede a Milano. Fondata da Marco M. Pernich e i giovani attori della sua scuola di teatro nel 1989 si avvia a festeggiare i ventanni di attività. In questi anni è diventata punto di riferimento per la formazione soprattutto degli adolescenti e dei giovani. Studionovecento è anche Antenna Italiana di una rete Europea di Teatro e Formazione dei Giovani. Con la compagnia di giovani della sua Scuola di Teatro quest'estate ha partecipato alla ventinovesima edizione dei Réncontres du Jeune Théatre Européen a Grenoble (FR) dove lo spettacolo "Ride la gazza nera sugli aranci" ha riscosso enorme successo: "Un gioiello"- Fernad Garnier direttore artistico dei Réncontres "The best show of the réncontres"- Povilas Krivickas Regista di Mažoji Teatro Akademija (Lituania) "Delle immagini che si impongono allo spettatore" -Christian Verehoeven Pedagogo e Regista PH-Theatregruppe d'Heilderberg Studionovecento è lieta di presentare i suoi nuovi corsi 2017-2018. Il nuovo metodo di lavoro sperimentato nel montaggio dello spettacolo ha portato il direttore artistico Marco M. Pernich a ripensare la struttura e la composizione dei corsi proposti dall'Associazione. Per tutti coloro che hanno un lavoro, ma non vogliono rinunciare a un tempo di qualità per se stessi ritagliandosi due ore serali alla settimana per coltivare una passione e scoprire il mondo del teatro approfondendo le tecniche, scoprendo come le tecniche teatrali sono facilmente applicabili alla vita quotidiana facilitandola, Studionovecento offre il Corso OPEN. Per chi frequenta la scuola superiore, ma è curioso di scoprire la bellezza del teatro e come questa esperienza può aiutare nella vita scolastica e nella relazione con lo spazio e le persone che si hanno intorno, magari scoprendo una nuova passione, Studionovecento offre il corso OPEN-YOUNG; due ore pomeridiane alla settimana. Per chi ha finito il liceo e pensa di aver trovato la tua passione, o è solo curioso di capire cosa vuol dire fare teatro a livello professionale conoscendo maestri da tutta Europa, Studionovecento Propone l' OFFICINA EUROPEA d'ARTE dell'ATTORE -che quest'anno ospiterà Maestri da Lituania Polonia e Francia. E infine un nuovissimo corso: TEATRO E SVILUPPO PERSONALE in cui il teatro diventa strumento di scoperta di se stessi e di crescita e di evoluzione personale. Un corso unico nel suo genere in Italia. Per informazioni e iscrizioni: Potete scrivere a info@studionovecento.com Telefonare in sede allo 0237643918 oppure al 331.9215116 o al 338.3850927 I nostri operatori saranno felici di rispondere a tutte le vostre domande. Ma soprattutto saremo molto felici di conoscervi presso la nostra sede in Via L.F. Menabrea 27 (Milano, MM3 Maciachini)