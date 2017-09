Rimandato il concerto di Lady Gaga a Milano, l’annuncio della cantante: "Ora devo curarmi"

Lady Gaga non si esibirà al Forum di Assago. Il concerto di Milano della cantante americana - previsto per il 26 settembre - è stato infatti rinviato, come tutte le altre diciassette date europee del tour “Joanne World Tour”.

Ad annunciarlo è stato Live Nation, organizzatore dell’appuntamento milanese, ormai sold out da mesi.

Annullato il concerto di Lady Gaga a Milano

A motivare il rinvio sono le condizioni di salute di Lady Gaga, che - ha spiegato proprio Live Nation - “soffre di dolori fisici acuti che non le permettono di esibirsi. Al momento rimane sotto le cure di esperti medici che le hanno raccomandato la riprogrammazione del tour”.

“Lady Gaga - ha continuato l’organizzatore - è devastata dal fatto che dovrà aspettare per esibirsi davanti ai suoi fan europei. Ha intenzione quindi di trascorrerà le prossime sette settimane lavorando attivamente con i suoi dottori per recuperare la sua salute e guarire dai traumi passati che tutt’ora influiscono sulla sua vita e le provocano questi dolori acuti. Vuole dare ai suoi fan la migliore versione dello show che ha costruito per loro appena il tour riprenderà”.

Concerto Lady Gaga a Milano: info sui biglietti

Le date europee - Milano incluse - “sono attualmente in fase di riprogrammazione”, ha chiarito Live Nation.

I biglietti acquistati, quindi, resteranno validi per il prossimo appuntamento - previsto per il 2018 -, mentre chi vorrà potrà richiedere il rimborso appena la stessa Live Nation indicherà la strada da seguire.

Lady Gaga sta male: “Devo curarmi”

I problemi di salute di Lady Gaga, che aveva già annullato il concerto di Montreal, derivano dalla fibromialgia, una malattia cronica che provoca dolori, sbalzi d’umore e frequenti mal di testa.

“uso la parola sofferenza non per cercare pietà o attenzione - ha scritto l’artista su Facebook -. Uso la parola sofferenza non solo perché i dolori cronici hanno cambiato la mia vita, ma anche perché mi stanno tenendo lontana da una vita normale e mi stanno tenendo lontano da quello che più amo: esibirmi per i miei fans”.

“Ora devo stare con i miei dottori - ha concluso Lady Gaga -, così posso tornare in forma ed esibirmi per tutti voi per i prossimi sessanta anni”.