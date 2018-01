Gli Anonymi Cantores di Milano sono un coro misto “a cappella” di formazione cameristica che si propone la diffusione della cultura polivocale attraverso concerti, lezioni, seminari, edizioni a stampa e discografiche. Il coro svolge attività concertistiche con l’esecuzione di opere di grande respiro corale, quali la Messa a quattro voci da cappella (1650) di Monteverdi, il Mottetto “Jesu, meine Freude” e la Johannes Passion di Bach, “Laudate Dominum” e “Ave Verum Corpus” di Mozart, la Via Crucis di Liszt, la Sinfonia di Salmi di Stravinsky, la Cantata “La parola” di Porena, nonché con programmi antologici con pagine di Schönberg, Messiaen, Stravinsky, Kodály, Orff, Martinov. Il coro protagonista di diverse “prime assolute” di opere contemporanee, ha tenuto concerti in Italia e all’estero, ha inciso numerosi dischi LP e CD, ha partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive della RAI TV e a Musicarte op. 7 insieme con l’Accademia di Musica Antica di Mosca . Di particolare rilievo, a giudizio unanime della critica specializzata, risultano i due CD realizzati insieme alla Corale Polifonica Valchiusella per la PCC di Assisi, l’uno dedicato alla prima incisione italiana della “Via Crucis” di Franz Liszt, l’altro alla “Messa 1650” di Monteverdi, ai Pezzi Sacri di Stravinsky e alla Cantata Corale “La parola” di Boris Porena.