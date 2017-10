Anteprima nazionale del film Nessuno può volare con Simonetta Agnello Hornby e George Hornby

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Mercoledì 11 ottobre, dalle ore 20.30, presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in Viale Pasubio 5 a Milano, si terrà l’anteprima nazionale di “Nessuno può volare”, il nuovo film di Riccardo Mastropietro con Simonetta Agnello Hornby e George Hornby. All’evento, aperto al pubblico, sarà presente la scrittrice e suo figlio George, entrambi protagonisti del film realizzato da Pesci Combattenti in coproduzione con EFFE TV, in onda mercoledì 25 ottobre alle ore 21.10 in prima tv assoluta su laF (canale 139 di Sky); l’autrice, assieme al figlio George, parlerà dell’intero progetto realizzato per Giangiacomo Feltrinelli Editore e laF che ha preso anche la forma di un libro uscito lo scorso 28 settembre e di un tour di incontri nelle principali città italiane, nato per raccontare la disabilità attraverso la lente della cultura, dell’arte e della storia, intrecciandola con la propria storia familiare. Il film, così come l’intero progetto “Nessuno può volare”, prende infatti spunto da alcune domande che Simonetta Agnello Hornby si pone sulla condizione del figlio George, costretto da anni su una sedia a rotelle da una grave forma di sclerosi multipla: se non fossimo nel terzo millennio ma anche solo 100 o 50 anni fa, cosa ne sarebbe di lui? Cosa ne sarebbe delle persone disabili? E oggi, cosa significa essere un disabile? Da qui nasce un viaggio in Italia di Simonetta e di George per comprendere la disabilità oggi, passando da Roma alla Galleria degli Uffizi di Firenze per arrivare dal mare blu ligure alle colline del Nord Italia: un percorso fisico, intellettuale ed emotivo, tra imperfezione e bellezza, attraverso l’arte e gli incontri con altre storie di disabilità e persone straordinarie che hanno saputo fare della loro condizione un’opportunità e uno stimolo per vivere in modo ancora più intenso. La proiezione in anteprima del film “Nessuno può volare” ha ricevuto il supporto del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà.

