Anteprima - Spettacolo teatrale "Dio e' morto io no"

Regia - Alessandro Conte Autore - Giorgio Castagna, Alessandro Conte Attore - Giorgio Castagna. Lo spettacolo narra la storia di una comunità di lavoratori all'interno delle cave di marmo, il rapporto dell'uomo e la montagna e l'incrocio tra la vita dello scultore Giordano Bruno Castagna e quella del filosofo Giordano Bruno, come se i due personaggi, accumunati nel nome, dovessero giocare le loro rispettive parti e rivivere il loro tragico destino: il manicomio e il rogo. Un lavoro di narrazione basato sulla ricerca nei confronti del passato con un atteggiamento vitale dettato da una curiosità onnivora, attenta a cercare indicazioni nella tradizione, che possano raccontare il nostro vivere quotidiano, il nostro contemporaneo. Un filo che unisca passato e futuro attraverso la ricerca sul campo. Le tematiche che attraversiamo sono la partecipazione, la condivisione, il senso di appartenenza, la paura della morte, la ribellione e infine la follia in contrasto con la ragione in una continua ricerca della libertà.