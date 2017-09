Antiquariato nazionale - XXXI mostra mercato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con la trentunesima edizione autunnale di Antiquariato Nazionale in programma dal 14 al 22 ottobre 2017 (Lun-Mar-Mer-Gio-Ven dalle 15.00 alle 20.00, Sabato e Domenica dalle 10.30 alle 20.30) ritorna a Villa Castelbarco – Vaprio d’Adda (MI), nel cuore della Lombardia e a due passi dal fiume Adda, una grande manifestazione di arte e antiquariato. Nata sul finire degli anni ’80, Antiquariato Nazionale è stata presa in carico qualche edizione fa dallo storico organizzatore Armando Fusi, che da oltre vent’anni opera nel settore fieristico e delle manifestazioni di antiquariato a Villa Castelbarco, con la volontà di restituire a Vaprio d’Adda una mostra unica con caratteristiche uniche. Una mostra il cui successo, come racconta Armando Fusi “passa da sempre attraverso la ricerca dell’eccellenza, della qualità e della fiducia di espositori ed acquirenti e che anno dopo anno si riconferma tra le più credibili e interessanti nel panorama fieristico nazionale”. Antiquariato Nazionale è oggi come allora meta d’arrivo di pubblico, esperti e ritrovo per antiquari: le epoche storiche e gli stili si incrociano e si sovrappongono in un disordine apparente che genera originali giochi di contrasto tra gli antichi corridoi della Villa, immersi in un’atmosfera d’altri tempi. Innovativa e dinamica, sempre diversa ma con lo stesso spirito di ricerca che da anni la rendono una delle mostre di riferimento in Italia, Antiquariato Nazionale è una mostra trasversale che trova la sua forza nelle proposte di arte e antiquariato ad ampio raggio: arte antica e moderna, decorazione e oggettistica, alto antiquariato e proposte più contemporanee, vintage ed epoca. Trumeau, scrivanie, dipinti, porcellane, tappeti, ebanisteria, arredi, gioielli, argenti e oggetti vintage e retrò quello che si può trovare, insieme a molto altro. 3000 metri quadri di esposizione in cui, oltre ad antiquariato, modernariato e oggettistica saranno presenti nuovi spunti di design e arte contemporanea, di fuori produzione e oggetti da collezione. Antiquariato Nazionale vedrà quest’anno la partecipazione di circa 70 espositori, antiquari e galleristi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Una mostra che prosegue con l’intenzione di attirare un nuovo pubblico di collezionisti e appassionati, di architetti o semplici visitatori; un viaggio intenso e coinvolgente per perdersi e ritrovarsi nel nostro passato. Opere di natura diversa, sculture, ceramiche, pittura, ma anche grafica e quadri, tappeti ed arazzi, argenterie e gioielli antichi daranno vita ad una totale immersione nelle profondità e nel genio dei maestri artigiani del passato. Tutte le informazioni aggiornate su Antiquariato Nazionale e gli eventi collaterali sono disponibili sul sito www.villacastelbarco.com, nella sezione dedicata alla mostra.