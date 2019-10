Antiquariato nazionale - XXXIII edizione mostra mercato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sotto la luce di una profonda attenzione ai contenuti e una significativa riqualificazione dell’offerta torna in autunno l’edizione annuale di Antiquariato Nazionale, la raffinata rassegna di alto antiquariato organizzata a Vaprio d’Adda. Dedicata all’arte e all’antiquariato, la Mostra Mercato andrà in scena nella maestosa Villa Castelbarco di Vaprio d’Adda (MI) dal 19 al 27 ottobre (Lun-Mar-Mer-Gio-Ven dalle 15.00 alle 20.00, Sabato e Domenica dalle 10.30 alle 20.30). Trentatresima edizione e un’indiscussa capacità di adeguarsi ad un mercato in profonda trasformazione rendono Antiquariato Nazionale un luogo per collezionisti, appassionati, visitatori, architetti e interior designer che possono trovare nuovi spunti d’arredo o semplicemente acquistare pezzi importanti con la dovuta fiducia, trasparenza, correttezza e professionalità. Nell’accurata selezione dei 70 espositori che garantiranno un percorso ideale del variegato panorama italiano e nell’ampia scelta di mobili, sculture, quadri, arazzi, icone russe, argenti, tappeti e gioielli, la rassegna di Villa Castelbarco si afferma, ancora una volta, tra gli appuntamenti imprescindibili nel panorama dell’antiquariato di alto prestigio e fonde, ancora una volta, il fascino della tradizione con le esigenze di un mercato moderno e dinamico. L’ARTE DEL NOVECENTO - percorsi tra arte, grafica e innovazione L’edizione 2019 di Antiquariato Nazionale proporrà un preciso percorso narrativo e stilistico sul Novecento. CIRCLES - 800 TONDI D'ARTE In collaborazione con l’Associazione NOIBRERA di Milano, Antiquariato Nazionale presenta CIRCLES la straordinaria collezione Duilio Zanni, fotografo milanese appassionato d’arte che nell’arco di vent’anni ha creato una raccolta di oltre 800 tondi d'arte. Un patrimonio artistico unico composto da opere di artisti contemporanei, tra i quali spiccano nomi di rilievo, da Tadini a Baj, da Carmi a Del Pezzo fino a Kostabi e Nitsch. ALDA MERINI: LA POESIA E LA VITA Nel decennale della scomparsa della poetessa milanese, la XXXIII edizione della Mostra Mercato Antiquariato Nazionale presenta due eventi speciali dedicati ad Alda Merini: una mostra documentaria e la presentazione di un pamphlet di ricordi a lei dedicato, a cura di Giacomo Barbieri. Alla scoperta di Villa Castelbarco con ITINERArte Qualità degli oggetti in esposizione, preziosi eventi collaterali, una location d’eccezione, ma non solo: a tutti coloro che vogliono immergersi profondamente nella storia, e nelle bellezze artistiche di Villa Castelbarco, Antiquariato Nazionale offre, nei due fine settimana di apertura della manifestazione, la possibilità di partecipare ai percorsi storico-artistici di ITINERArte, percorsi per scoprire i segreti e i luoghi più nascosti della Villa. Importante: Le visite ITINERArte si effettuano previa prenotazione telefonica allo 02 90965254 e raggiungimento della quota minima di partecipanti (10 persone).

