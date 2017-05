Aperattivo con lavoro da favola: coltiva la tua fortuna

La neo nata Associazione Culturale Lavoro da Favola vi invita alla presentazione del suo programma performativo 2017-2018. Per questo momento speciale abbiamo pensato ad un percorso fatto di work shop, musica e ballo da favola con DJ set e food truck per il brindisi finale. Si parte alle 18,30 con l'accoglienza in Sala Biliardo, a seguire una breve intro di Andrea Zoppolato, fondatore di #Vivaio e #Expop, illustrerà come fattivamente dai progetti visionari possano nascere idee rivoluzionarie per Milano, e non solo. poi sarà il momento della Presidente Paola Favarano che ci accompagnerà verso la fruizione degli work shop successivi dedicati alla coltivazione dei Talenti con Tommaso Foppa Pedretti e letture dell'attrice Domitilla Colombo , per finire con la consapevolezza corporea della ns #fairydance con Adele De Prisco. Al termine della serata i saluti saranno con quadrifogli diffusi affinché si seminino tutti i talenti possibili e una foto-sorpresa immortalerà il momento/promessa; dalle 20,00 sarà possibile ascoltare la musica proposta da DJPeg e gustare in giardino l'Aper@ttivo* da street food, appositamente declinato per l'occasione. Durante l'incontro potrete aderire alla Associazione, incontrare persone, scambiare idee, approfondire tematiche e soprattutto divertirvi :-) Vi aspettiamo il 20 maggio dalle ore 18,30 - R.S.V.P. Location: Impact Hub - Sala Biliardo - Via Aosta 4 - Milano MM Cenisio *Aperitivo a partire da € 10,00 Per info e conferma presenza: info@lavorodafavola.it cell: 3389655496