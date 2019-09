Apericomio al pelledoca!

CHECCO, MARIANA E MARIO, la MUSICOMIO BAND fautori della sigla ufficiale di EMIGRATIS, la trasmissione di grande successo di PIO E AMEDEO, dopo aver conquistato il grande pubblico grazie alla trasmissione televisiva “LE IENE” e cavalcato l’onda del successo con la fortunatissima serie “EMIGRATIS“, approdano in esclusiva al PELLEDOCA per una Party anticonformista, stravagante …. imperdibile!



- Ore 21:00 APERITIVO € 12 | CENA MENU’ FISSO € 25 | CENA ALLA CARTA



- Ore 23:00 LIVE MUSIC con la TOP selection della MUSICOMIO BAND (Me Encantas, Il giro del mondo, …. ) ed i resident Dj Peter K & Giancarlo Romano Voice



- AFTER DINNER Prima consumazione € 12



Consigliata prenotazione.



La Direzione si riserva la selezione all’ingresso.

Un abbigliamento curato e alla moda fa di tè un ospite gradito!



INFOLINE | PRENOTAZIONE TAVOLI CENA | DOPOCENA

Tel. 02-7560225 – Mobile 3472499249

Mail info@pelledoca.org



Pelledoca Music & Restaurant, Viale Enrico Forlanini, 121 Milano, a 700 mt dall’aeroporto di Linate ed a 10 minuti da centro di Milano.