Voce e arpa, in un connubio perfetto e delicato, per accompagnare un aperitivo in rosa per una serata estiva nel contesto unico di Cascina Merlata.

Sabato 16 giugno 2018 dalle 19, in via Pier Paolo Pasolini 3 approda AperiDiva in rosa, un appuntamento al femminile (ma non per sole donne!), con la presenza di Chantal Antonizzi alla voce e Dora Scapolatempore all’arpa.



Una serata chillout, con la cantante Chantal Antonizzi e l’arpa di Dora Scapolatempore, dal suono dolce e quasi celestiale, dalle stesse possibilità polifoniche di un pianoforte, con cui si abbraccerà il jazz nelle sue varie forme e proporranno un repertorio molto vario e contaminato sempre intriso dalla delicatezza del loro tocco.



Mentre le note di Chantal e Dora allieteranno la serata, si potranno gustare i deliziosi aperitivi suggeriti da PArC e Baci Sottozero, due eccellenze del gusto che hanno trovato casa in Cascina Merlata.



Evento gratuito.

Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperidiva-in-rosa-46656880987



Info: www.cascina-merlata.net