Aperimusic: London night al gecko23

Gecko 23, nuovo locale nei pressi dello Scalo Romana a pochi passi dalla Fondazione Prada, propone a partire da ottobre un originale appuntamento mensile a tema etnico-musicale.

Un giovedì al mese il classico happy hour milanese verrà sostituito da un buffet internazionale costituito da piatti tipici e accompagnato da relativa musica dal vivo!



Dopo l’inaugurazione degli AperiMusic con la 'Brazilian Night' il Gecko23 propone per la data di novembre una serata dal gusto inglese: 'London Night'. Un buffet composto da golosità anglosassoni, accompagnato dalle note delle più classiche sonorità british eseguite dal duo Two Souls formato dalla cantante Erica De Lazzari e dal chitarrista Luca Pasqua.



ERICA DE LAZZARI

Cantante, diplomata al Conservatorio in Composizione Popular music, Erica ha all’attivo un’importante collaborazione con il maestro, chitarrista e arrangiatore Luca Pasqua.

I suoi progetti artistici sono orientati a un grande lavoro di arrangiamento di brani tratti dal repertorio nazionale e internazionale appartenenti al mondo del pop, soul e jazz.

È cantante solista del progetto inedito (Pop)sibilities di cui è in uscita il primo EP, già disponibile in digitale sulle principali piattaforme.

È inoltre endorser dell’azienda svedese “Ehrlund” e testimonial di innovativi microfoni a condensatore per la performance live.

Partecipa come “Artist” ogni anno al NAMM Show di Los Angeles, una delle tre maggiori fiere dedicate ai prodotti musicali al mondo, esibendosi presso stage di importanti brand di settore.



LUCA PASQUA

Chitarrista, compositore, arrangiatore e didatta.

Inizia a suonare nel 1984. Nella sua carriera ha spaziato in diversi generi musicali. Le sue collaborazioni più importanti sono in ambito jazz. Tra gli artisti con cui ha collaborato: Antonio Faraò, Mike Clark, Linley Marthe, Fabrizio Bosso, Riccardo Fioravanti, Walter Calloni. Luca ha realizzato molti dischi come solista. Molti dei suoi brani sono stati utilizzati in diverse trasmissioni Rai. Come didatta Luca ha pubblicato due libri per le edizioni Carisch. Da anni Luca collabora con la cantante Erica De Lazzari in un progetto acustico che prevede arrangiamenti originali di famosi brani pop, soul e jazz. Collabora inoltre con Erica nel progetto (Pop)sibilities, di cui è in uscita il primo EP.



GECKO23

23 è il civico di via Brembo che indica la location milanese che ha ospitato fino ad un paio di mesi fa l’ex Taxi Blues presso lo scalo Romana, a pochi passi dalla Fondazione Prada.

Gecko invece è un riferimento al piccolo rettile famoso per i suoi bellissimi colori.

Secondo la tradizione degli indigeni australiani e neozelandesi questo rettile rappresenta il valore dell’adattabilità, perché è un animale che sopravvive alle difficoltà e sa adattarsi ad ogni situazione. E in qualsiasi tipo di cultura presa in considerazione la simbologia del geco è sempre positiva: alcuni popoli hanno addirittura attribuito a questi esseri poteri soprannaturali, considerandoli un tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Avere un geco in casa è considerato di buon auspicio in molti paesi, motivo per cui il nome di questa beneaugurante creatura vuole accompagnare nelle intenzioni non solo la vita del nuovo locale ma a sua volta tutti gli eventi che ne accompagneranno le future fasi.



INFO & PRENOTAZIONI

Gecko23, via Brembo 23 – Milano

02 3657 4530

https://www.facebook.com/gecko23.milano/



A cura di ProJam Music



https://pjmusic.org