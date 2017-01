Aperinmusica - Vincenzo adduci in concerto (Candybag)

Vincenzo Adduci è un cantautore nato e cresciuto a Napoli. Si è appena trasferito a Milano dopo una sosta durata qualche anno a Bologna per completare gli studi universitari. Il 2017 è l'anno in cui celebra i 10 anni di attività musicale, trascorsi - troppo velocemente, dice lui - tra una band e l'altra nella veste di chitarrista (in studio ed in tour). Autore da sempre, pubblica solo recentemente la sua prima raccolta di canzoni con lo pseudonimo Candybag, in linea con la definizione che dà di sé e della sua attività: "venditore di caramelle per le orecchie" (non le offre perché altrimenti non potrebbero essere accettate dagli sconosciuti). Opening act: Giacomo Pagnanelli