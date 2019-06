"Architects Party 2019", gli aperitivi itineranti negli studi di architettura, arrivano a Milano dal 18 al 20 giugno

Dopo il successo della prima tappa napoletana, Architects Party 2019 arriva a Milano dal 18 al 20 giugno. Per tre giorni gli studi milanesi si animano con feste e aperitivi per conoscere di persona i protagonisti del settore e per accedere ai luoghi dove nasce il design e l’architettura contemporanea. Drink Partner ufficiale dell’edizione 2019 è Camparisoda.

Gli studi coinvolti

Gli studi coinvolti in questo secondo appuntamento sono undici: AMA - ALBERA MONTI & ASSOCIATI, ATIproject, DC10 Architects, Design International, FORO Studio, Giuseppe Tortato Architetti, PR5 studio, PRP architettura, SBGA | Blengini Ghirardelli Associati, Studio di Architettura Scacchetti Associati, STUDIO02MILANO.

Inoltre la novità di quest’anno sono gli ArchitectsParty SMALL TALKS! organizzati che per ogni tappa, coinvolgono gli studi partecipanti per raccontate, nelle librerie d’Italia, le loro Case History. Gli SmallTalks si svolgono lunedì 17 giugno alle ore 18.30 nel cuore di Brera, presso la Libreria Feltrinelli Red in Corso Garibaldi 1. In questo frangente gli studi milanesi dialogano con il pubblico per raccontare la loro storia, i progetti e il loro modo di fare architettura.

Il pubblico della manifestazione, infatti, è sempre coinvolto in prima persona con una serie di iniziative: può votare live il miglior party e al terzo studio visitato riceve in omaggio la bag ufficiale di TOWANT. Per ogni città viene nominato un vincitore, infatti, dopo Napoli e Milano gli ArchitectsParty si spostano a Roma e a Londra.

I Design Partner

I design partner di questo secondo appuntamento sono importanti aziende di settore: Carimati, Ceramica Sant'Agostino, Dornbracht, Flos, HAY, K-array, Kaldewei, KitchenAid, Reynaers Aluminium, Serge Ferrari, Silent Gliss. Food & Drink partner saranno Lorenz By Loacker e Camparisoda, quest’ultimo è una “new entry” per il 2019.

Il format è stato ideato da TOWANT, agenzia dedicata all’organizzazione di iniziative non convenzionali di architettura in Italia e all'estero, che collabora con alcuni dei più importanti brand del design italiano e internazionale. Tra gli eventi organizzati vi sono ArchichefNight, gli appuntamenti a tavola dove lo Chef è l'architetto; DJ Arch Night, serata itinerante negli showroom del design dove il dj è l'architetto; ArchiBike una visita in bici alla scoperta dei luoghi segnalati dai protagonisti della progettazione contemporanea.