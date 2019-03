Aperitivi in biblioteca

Dal 26 marzo 2019

Ore 17.30

Politecnico di Milano

Biblioteca Storica

Piazza Leonardo da Vinci, 32

Edificio 9 - Milano

Ingresso libero su prenotazione



A un anno dall’apertura della Biblioteca Storica vengono proposti una serie di eventi a tema aperti a tutta la cittadinanza con lo scopo di far conoscere il patrimonio librario storico del Politecnico di Milano.

In occasione di ogni incontro saranno esposti alcuni dei volumi relativi al tema trattato presenti in Biblioteca Storica.

Dopo ciascun evento verrà offerto ai partecipanti un piccolo aperitivo.

Le iscrizioni apriranno due settimane prima di ogni evento.



Primo appuntamento: Aperitivo in Biblioteca. Leonardo 2019: i fac-simili dei codici leonardeschi nella Biblioteca Storica del Politecnico di Milano



Nell’anno delle celebrazioni per il V centenario della scomparsa di Leonardo da Vinci il Prof. Francesco Repishti, docente di Storia dell’Architettura, presenta e illustra la prima edizione moderna ottocentesca in fac-simile del Codice Atlantico, proveniente dal Fondo Brioschi e conservata nella Biblioteca storica. Fu proprio Francesco Brioschi, allora direttore del Regio Istituto Tecnico Superiore e presidente dell’Accademia dei Lincei, a dare avvio a questa grande opera, rilegata in 8 volumi e realizzata in sole 280 copie numerate dalla casa editrice milanese Ulrico Hoepli.

La copia posseduta dal Politecnico è completa e in ottimo stato di conservazione.

Al termine dell’evento ai partecipanti verrà offerto un piccolo aperitivo.

I volumi resteranno esposti in Biblioteca Storica dal 27 marzo al 10 aprile 2019 negli orari di apertura della biblioteca.



Prossimi appuntamenti:

17 aprile - Il Duomo di Milano nell’Ottocento https://www.eventi.polimi.it/events/aperitivo-in-biblioteca-il-duomo-di-milano-nellottocento/

22 maggio 2019 - Schiaparelli e l’Astronomia - https://www.eventi.polimi.it/events/aperitivo-in-biblioteca-schiaparelli-e-lastronomia/

19 giugno 2019 - Le esposizioni universali - https://www.eventi.polimi.it/events/aperitivo-in-biblioteca-le-esposizioni-universali/

18 settembre - I canali ed i navigli nella Pianura Padana: una rete per la mobilità lenta - https://www.eventi.polimi.it/events/aperitivo-in-biblioteca-i-canali-ed-i-navigli-nella-pianura-padana-una-rete-per-la-mobilita-lenta/

23 ottobre - Luca Beltrami e il Castello di Milano - https://www.eventi.polimi.it/events/aperitivo-in-biblioteca-luca-beltrami-e-il-castello-di-milano/

20 novembre - Le strade ferrate - https://www.eventi.polimi.it/events/aperitivo-in-biblioteca-le-strade-ferrate/



Rassegna completa: https://www.eventi.polimi.it/rassegna-evento/aperitivi-in-biblioteca-storica/