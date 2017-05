Elezioni comunali: aperitivo di chiusura campagna elettorale per l'Altra San Donato

Venerdì 9 giugno è in programma "L'Altro Aperitivo", a San Donato Milanese: è l'incontro conviviale di chiusura della campagna elettorale della lista "Cinque Quartieri Una Sola Città - L'Altra San Donato con Forenza", in vista delle elezioni comunali dell'11 giugno 2017.

L'appuntamento è al Baby Bar, in fondo a via Di Vittorio, a partire dalle sette del pomeriggio. La lista civica (che appoggia il candidato sindaco Nicola Forenza) è sul territorio da circa 10 anni. L'aperitivo sarà l'occasione per incontrare il candidato sindaco e tutti i candidati della lista, per gli ultimi scambi di opinioni.