Il Sugheritivo arriva a Milano 26 maggio 2017

Cinque tappi di sughero per ricevere in cambio un calice di vino, bianco o rosso, frizzante o fermo che sia, ma rigorosamente chiuso con un tappo di sughero! È questo il “Sugheritivo”, l’innovativo aperitivo che giunge al Bar Basso, in via Plinio 39, venerdì 26 maggio dalle 19.30 alle 21.30. Obiettivo della serata è quello di stimolare la riflessione sulle proprietà del sughero, prodotto 100% naturale che, grazie alla sua flessibilità, impermeabilità, resistenza e capacità di gestire la microossigenazione, assicura la giusta maturazione del vino, ne preserva l’essenza e lo charme.

Secondo dati APCOR, oltre l’80% dei consumatori a livello globale associa il tappo di sughero ad un vino di alta qualità e 7 bottiglie su 10 sul mercato sono sigillate con questo materiale, capace di conservare la raffinatezza dei vini.

Il "Sugheritivo", nuovo modo di vivere l'aperitivo, è promosso nell'ambito della Campagna Internazionale di promozione del sughero, sostenuta in Italia da APCOR (Associazione Portoghese dei Produttori di Sughero) insieme ad Amorim Cork Italia. Campagna di promozione del sughero 2017 È ripartita nel 2017 in Italia e in altri 10 Paesi europei ed extraeuropei (Italia, USA, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Danimarca, Brasile and Cina) la campagna internazionale di promozione del sughero, sostenuta e finanziata in Italia da APCOR (Associazione Portoghese dei Produttori di Sughero), insieme all’azienda produttrice Amorim Cork Italia.