Aperitivo campestre sul Naviglio

Sabato 9 Settembre una giornata di sport, divertimento e giochi sulle sponde del Naviglio a Gaggiano in occasione della gara agonistica di nuoto "La Gran Fondo del Naviglio".

A partire dalle ore 10.00 Colazione Campestre

12.00 Pic Nic sul Naviglio con cassettina di prodotti a km 0

14.30 Partenza della Gran Fondo e arrivo delle Fiat 500 storiche

16.00 Laboratorio creativo per i bimbi

17.30 Sfilata 500 d'epoca per celebrare il 60esimo Anniversario dell'Icona FIAT

18.00 Aperitivo con bollicine sul Naviglio