Arte da mangiare mangiare Arte chiude le attività della stagione con un appuntamento da non perdere. Il 13 Luglio dalle ore 17.00 alle ore 19.30 siete tutti invitati a partecipare all'Aperitivo d'Artista nel verde del Depuratore di Milano Nosedo sede del Maf- Museo Acqua Franca. Sarà un' occasione per salutarci in vista delle vacanze estive ma anche per vedere le nemerose installazioni presenti all'interno del MAF - Museo Acqua Franca - DepurArt Lab Gallery. Ogni partecipante è invitato a portare qualcosa da mangiare e bere da condividere con gli altri. In questa occasione la rete presentata presso Koinè, Antico mulino per il progetto Donne nel territorio, sarà allestita nell'hangar e ognuno di noi lascerà un proprio segno attraverso l'ausilio di nastri, corde e materiale di riuso leggero. Ingresso Gratuito

E' gradita gentile conferma alla mail: info@artedamangiare.it, 02 39843575.

Vi aspettiamo numerosi.