Aperitivo gratuito con le michette milanesi

Il Gruppo MilanoCard tutti i giovedì dal 28 giugno sino 19 luglio 2018, dalle 18.30 alle 20.00, presenta presso il Giardino dello Speziere una nuova modalità di concludere la giornata con un esclusivo aperitivo gratuito. Lo speciale appuntamento, realizzato in collaborazione con il catering Milano Michetta, propone al pubblico una degustazione del tipico panino della tradizione meneghina, accompagnata da un drink.

Ad arricchire ulteriormente l’iniziativa, la possibilità di visitare, a seguito dell’aperitivo, il Sepolcreto della Ca’ Granda, in cui è in corso, sino al 15 settembre, il percorso espositivo Ritorno alla Luce, a cura di artche, che include l’opera video Pulse, dell’artista iraniana Shirin Neshat, affiancata da terram anima caelum, l’installazione site-specific dell’artista Henry Timi. Nello spirito del progetto di MilanoCard questo nuovo appuntamento a disposizione del pubblico del giovedì vuole essere un invito a vivere in modo innovativo il patrimonio storico-artistico della città, per sentirsi come a casa propria.

Ar.Se – il Percorso dei Segreti, via Francesco Sforza 32, Milano

orari: mar-ven 17.00 - 22.00; sab-dom 15.00 - 22.00

ticket: aperitivo gratuito

date: giovedì 5, 12, 19 luglio 2018

orari: dalle 18.30 alle 20.00

telefono: +39.3914997845 | email: arse@milanocard.it