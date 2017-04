Torna l'Aperitivo Storico di Milano da Vedere: riapriamo i Navigli?

La questione tiene banco da anni: riaprire i Navigli è un'utopia o esiste davvero la possibilità che almeno una parte di essi torni a veder la luce? Una serata davvero imperdibile quella che vedrà Danilo Dagradi di Milano da Vedere, raccontare sia il progetto dell'Associazione "Riaprire i Navigli", presentato dalla Regione Lombardia come il più attuabile che la loro storia, che la storia dei nostri corsi d'acqua, sfatando qualche mito (come il ruolo di Leonardo da Vinci, che ancora oggi viene raccontato troppo spesso come autore di opere non sue...).

Ma non solo: sarà proiettata una video intervista a Fabrizio Cecchetti, Vice Presidente del Consiglio Regionale, che spiegherà il ruolo di Regione Lombardia nel vaglio, insieme al Comune di Milano, dei vari progetti esistenti. Perchè dopo anni di referendum, incontri e tante parole spese, sembra che qualcosa stia davvero cambiando e che muoversi per la città attraverso i Navigli, potrebbe diventare nel giro di qualche anno realtà.

Questo cambiamento strutturale, darebbe a Milano nuovo lustro, soprattutto dal punto di vista turistico.

L'Aperitivo Storico di Milano da Vedere veste di cultura il momento dell'happy hour e accompagna da diversi anni i milanesi a scoprire la storia e le storie della nostra città. Dove: Bobino Club, Alzaia Naviglio Grande 116 Quando: giovedì 27 aprile dalle 19.00 Prenotazione obbligatoria: milano@milanodavedere.it Costo: ingresso gratuito, consumazione 10 euro, buffet libero.