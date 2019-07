Aperitivo solidale amicittà

Un aperitivo solidale per sensibilizzare cittadini e opinione pubblica sull’inclusione delle persone con disagio psichico nella società e combattere il pregiudizio che circonda da sempre il settore della salute mentale: giovedì 25 luglio, dalle 18.30, aMIcittà vi aspetta da Artis – Gelateria Caffè Letterario, Via Maestri del Lavoro 10, per una serata di presentazione del progetto e raccolta fondi a favore dei Budget di salute di comunità che sono attivi sui territori del Municipio 9 e parte dei Municipi 2 e 3 della città di Milano.



Dopo un momento di presentazione del progetto alle ore 19.00, avrà inizio l’aperitivo, il cui ricavato andrà a sostegno di aMIcittà per allestire degli appartamenti che ospiteranno beneficiari del progetto in un percorso di inclusione sociale e lavorativa. In programma anche l’intrattenimento musicale del cantautore milanese Mario Barbaja.



Donazione con consumazione: 15 euro.



Il ricavato andrà a sostegno di aMIcittà - progetto del programma Welfare in Azione di Fondazione Cariplo - che promuove lo sviluppo di una comunità accogliente e inclusiva, sostenendo le persone con disagio psichico nel costruire il proprio progetto di vita e nell’essere una risorsa per gli altri.



Per informazioni: www.amicitta.it – cell. 338/6052188

