Aperitivo solidale Amicittà - giovedì 25 luglio 2019

Un aperitivo solidale per sensibilizzare cittadini e opinione pubblica sull’inclusione delle persone con disagio psichico nella società e combattere il pregiudizio che circonda da sempre il settore della salute mentale: giovedì 25 luglio, dalle 18.30, aMIcittà vi aspetta da Artis – Gelateria Caffè Letterario, Via Maestri del Lavoro 10, per una serata di presentazione del progetto e raccolta fondi a favore dei Budget di salute di comunità che sono attivi sui territori del Municipio 9 e parte dei Municipi 2 e 3 della città di Milano. Dopo un momento di presentazione del progetto alle ore 19.00, avrà inizio l’aperitivo, il cui ricavato andrà a sostegno di aMIcittà per allestire degli appartamenti che ospiteranno beneficiari del progetto in un percorso di inclusione sociale e lavorativa. In programma anche l’intrattenimento musicale del cantautore milanese Mario Barbaja. Durante la serata i volontari e gli operatori distribuiranno materiale informativo e potranno dare maggiori informazioni sulle attività del progetto e su come poter collaborare. Donazione con consumazione: 15 euro. Il ricavato andrà a sostegno di aMIcittà - progetto del programma Welfare in Azione di Fondazione Cariplo - che promuove lo sviluppo di una comunità accogliente e inclusiva, sostenendo le persone con disagio psichico nel costruire il proprio progetto di vita e nell’essere una risorsa per gli altri. aMIcittà: - Sperimenta un modello innovativo di cura - il budget di salute di comunità - per l’inclusione abitativa, lavorativa e sociale di persone con disagio psichico - Innova il sistema di cura utilizzando in modo sinergico e creativo le risorse a disposizione - Valorizza chi ha avuto l’esperienza del disagio psichico coinvolgendolo nel supporto tra pari - Ricompone i sistemi relazionali delle persone valorizzando le reti sociali naturali - Investe in cultura, prevenzione e capitale sociale per favorire il benessere di tutti; aMIcittà è un progetto Welfare in Azione di Fondazione Cariplo Questo programma si propone di mettere in movimento i territori in una visione di welfare che attivi la comunità a riconoscere le proprie necessità, ricostruisca i legami di fiducia, faccia rete e crei percorsi condivisi per valorizzare le ricchezze del tessuto sociale. Partner del progetto: Cooperativa sociale lotta contro l’Emarginazione, ASST Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda, Cooperativa Sociale Diapason, Cooperativa Sociale Aromi a Tutto Campo, Associazione Contatto, Associazione I Semprevivi, Comune di Milano. www.amicitta.it Contatti: Claudia Rapisarda comunicazione@amicitta.it cell. 338/6052188