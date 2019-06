"Aperitivo fuori binario", l'iniziativa di cinque locali per riqualificare la Stazione Centrale

Mrecoledì 5 giugno debutta "Aperitivo Fuori Binario", iniziativa congiunta di 5 locali (Panzera, Meatball, GūD, Dispensa Emilia, Sicilia’s) che affacciano su Piazza Luigi di Savoia, lato est della Stazione Centrale di Milano. L'obiettivo è di lanciare un potenziale nuovo luogo della movida milanese, nel contesto del grande rinnovamento della Stazione.

Tra i locali che hanno aderito all'iniziativa c'è anche la Pasticceria Panzera Milano, con Lorenzo Panzera che per primo - nel 2010 - ha accettato l'iniziativa di Grandi Stazioni per rendere la Stazione Centrale di Milano un luogo di qualità - e che propone il suo speciale "Aperitivo in Pasticceria", con mini tramezzini gourmand e gli "ungheresi", biscottini di frolla salata.