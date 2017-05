Aperitivo Storico Milano da Vedere "La storia di ATM"

Milano da Vedere racconta la storia di ATM durante l'Aperitivo Storico che si terrà giovedì 25 maggio al Bobino Club. Nella storia dell'Azienda Trasporti Milanesi sono racchiuse migliaia di storie di milanesi. Già, perchè Tram, Bus, Metropolitana e Filobus sono i mezzi usati quotidianamente da chi vive e lavora in città. Ed è proprio attraverso i cambiamenti delle varie linee dei mezzi ATM che si può raccontare un secolo di storia milanese. Grazie a materiale storico messo a disposizione da ATM ed alla presenza di un rappresentante aziendale, durante la serata sarà possibile scoprire la storia del Tram Carrelli 1928, che forse più di tutti rappresenta un simbolo per la città e per i milanesi, che vedono in questo treno cittadino il cuore della vecchia Milano e che ha il dono di farci sentire un po' turisti ogni volta che lo si prende. Danilo Dagradi spiegherà come e perchè Milano (è) da Vedere anche utilizzando i mezzi pubblici!

Quando: giovedì 25 maggio dalle ore 19.00

Dove: Bobino Club Alzaia Naviglio Grande 116

Per info e prenotazioni milano@milanodavedere.it

Ingresso: gratuito

Consumazione (non obbligatoria) 10 Euro

Buffet libero