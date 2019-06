Apertura al pubblico centrale Alessandro Taccani

La Centrale Alessandro Taccani, capolavoro di ingegneria e architettura, in funzione dal 1906 riapre al pubblico con una grande novità targata ENEL .

Ricoperta di ceppo dell'Adda, proprio per richiamare e rispettare l'antico Castello e il promontorio alle sue spalle rimane ancora oggi una fra le Centrali più suggestive, assolutamente da visitare.

I turisti potranno visitarla nelle giornate del 29 giugno, 11 agosto, 8 settembre e 6 ottobre 2019.



SCOPRI LA MAGIA DELL'ACQUA E DELL'ENERGIA

Le visite partiranno ogni ora, senza la necessità di prenotazione dalle 9:30 alle 17:30 e prevederanno l'ingresso nella sala dei generatori e nella sala liberty dell'impianto.

Il percorso di circa 1 ora sarà gestito dalle guide Pro Loco che illustreranno ai cari visitatori il funzionamento della Centrale, la sua storia e anche delle curiosità sulla produzione di energia.

L'esperienza sarà resa ancora più suggestiva e interattiva con l'attivazione del nuovo museo ad alta tecnologia e il personaggio virtuale "Hydro" che vi faranno diventare i protagonisti di questa nuova esperienza quasi unica nel suo genere.



Saranno accolti gruppi di 25 persone ogni ora!

E' attesa alta affluenza, e potrebbero svilupparsi lunghe attese.

Essendo un luogo di lavoro, e la centrale attiva, non è consentito l'accesso agli animali.

Parcheggio in Piazza Grande o Via Mazzini zona Conad a 10 minuti a piedi dalla Centrale.



L'ingresso è gratuito, Enel offrirà gli accessi alla Centrale, a fine giro potrete lasciare un'offerta e un feedback alla Pro Loco per il servizio di guida svolto all'interno dell'impianto.



Vi aspettiamo numerosi!

Durante le suddette date saranno garantiti anche navigazione sul fiume, visite al Castello Visconteo e alla mostra di Leonardo

per saperne di più:

https://www.prolocotrezzo.com/website/discover.aspx?read=VISITARE&readcat=17