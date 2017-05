Dal 31 maggio apertura straordinaria per la balneazione ai Bagni Misteriosi

Da mercoledì 31 maggio i Bagni Misteriosi riapriranno per la balneazione estiva.

La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì (giorno di chiusura martedì). Il biglietto di ingresso sarà in vendita ai seguenti prezzi: 10 euro (13-15, balneazione in pausa pranzo); 13 euro (giornaliero feriali, mattiniero 10-14:30 o pomeridiano festivi 14:30-19); 18 euro (giornaliero festivi 10-19). Per bambini sotto i 3 anni e accompagnatori di persone disabili l'ingresso sarà gratuito