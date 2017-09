Apertura straordinaria serale del Cenacolo vinciano a 1 euro: il 23 settembre

Sabato 23 settembre, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, il Cenacolo Vinciano rimarrà aperto al pubblico dalle 19 alle 22 (ultimo ingresso alle 21:30), offrendo il biglietto di ingresso al prezzo simbolico di 1 euro.

L'iconico affresco dell'ex refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie venne realizzato da Leonardo Da Vinci tra il 1494 e 1497, su commissione di Ludovico il Moro, a quel tempo reggente del Ducato di Milano.

Per dipingere la più nota rappresentazione dell'Ultima Cena, Leonardo sperimentò una tecnica nuova, stendendo la tempera grassa su intonaco asciutto al fine di poter dipingere con maggiore cura i particolari (l'affresco tradizionale impone invece una stesura rapida sull'intonaco ancora umido). Questo metodo purtroppo causò il deterioramento della pittura, che nel corso dei secoli dovette essere restaurata a più riprese. Al 1999 risale l'ultimo intervento per salvarla, che ha potuto riportare alla luce le stesure autentiche.

Una percentuale dei biglietti per l'apertura serale di sabato 23 settembre potrà essere acquistata, senza prenotazione, direttamente in biglietteria. Per maggiori info e prenotazioni: 02 92800360, pm-lom.cenacolovinciano@beniculturali.it, www.polomuseale.lombardia.beniculturali.it.