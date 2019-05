Apertura estiva dei Bagni Misteriosi: novità, orari notturni e aperitivi sotto le stelle

I Bagni Misteriosi riaprono, e lo fanno dal 31 maggio al 29 settembre. I periodi tariffari che divideranno la stagione estiva 2019 sono due: privata, dal 31 maggio al 30 giugno, e pubblica, dal 1 luglio al 29 settembre.

Le piscine

Le piscine saranno frequentabili dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18; il giorno di chiusura sarà il martedi. Dopo aver registrato nella passata stagione un ottimo successo di utenti, a partire dal 5 giugno tornerà anche quest’anno la balneazione notturna. Il mercoledì e il giovedì l’apertura sarà infatti prolungata fino alle 22 e si potrà così sfruttare la fascia di ingresso 18.30/22.

Corsi di nuoto

Corsi di nuoto dal 10 giugno al 18 luglio a cura di Swim & Care A.S.D. per informazioni e prenotazioni lab@bagnimisteriosi.com.

Numero minino per attivare un corso bisettimanale o mono settimanale 3 partecipanti. Nessun recupero. Obbligo certificato medico di idoneità sportiva non agonistica in corso di validità.

Aperitivi

Gli aperitivi si terranno dalle 19 alle 23 tutti i giorni, escluso il martedì.

Sono disponibili menù degustazione alla carta e su richiesta servizio feste personalizzate. Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni@bagnimisteriosi.com