Apertura gratuita, nuovo museo dell'elettricità, centrale Alessandro Taccani - Trezzo

La Centrale idroelettrica Taccani è un manufatto industriale di inizio 1900 tutt’oggi funzionante, nonchè bene architettonico nazionale per la sua splendida facciata eclettica e gli interni Liberty.

Gli interni non meno suggestivi e luminosi comprendono la sala liberty, e sala delle turbine con sezione dei generatori non funzionante ben visibili.

Voluto da Cristoforo Benigno Crepi, progettato da Gaetano Moretti e seguito nella parte tecnica da Alessandro, l'impianto nasce per dare energia celebre Villaggio Operaio di Crespi d'Adda; oggi la sua energia è distribuita in provincia di Milano.



NOVITA' 2019

Appena inaugurato un museo un museo ad altissima tecnologia permanente dedicato al mondo dell'energia!

Con una nuova avventura nella pancia della Centrale conoscerete "HYDRO", uno stravagante personaggio virtuale che vi guiderà alla scoperta del monto dell'energia pulita, per ammirare da vicino tutte le fonti energetiche rinnovabili e le tecnologie del futuro!

L'esperienza di circa 1 ora è totalmente interattiva si svolge nella sala liberty con l'aiuto di maxi schermi, proiezioni e computer di ultima generazione: dove il turista sarò il primo protagonista!

Con "HYDRO" conoscerete tutti i modi per produrre e usare l'energia anche con il nostro corpo; compagni fondamentali dell'avventura saranno : Sole, Acqua, Aria e Terra.

Seguirà lo spostamento nella sala dei generatori funzionati, qui le guide della Pro Loco illustreranno il funzionamento dell'impianto e le sue uniche particolarità.

NUOVE APERTURE AL PUBBLICO

29 GIUGNO - 7 luglio (dalle ore 15 alle 18) - 11 AGOSTO - 8 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 2019