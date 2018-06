Sabato 16 giugno apertura straordinaria gratuita del Museo Botanico

Sabato 16 giugno il Museo Botanico Aurelia Josz torna ad aprire al pubblico gratuitamente proponendo una giornata di attività nella natura, tra percorsi guidati, laboratori, attività ludico-divulgative e performance.

In programma: dalle 14 alle 19, incontro Il processo creativo rigenera? con cinque progetti di studenti dell'Accademia di belle Arti di Brera in dialogo con la natura; dalle 14 alle 18, visite guidate al Museo Botanico in compagnia dei Ciceroni, studenti dell’Istituto Pareto, Sezione professionale agrario di Milano e del Liceo Scientifico Severi; dalle 15 alle 16, attività di semina e messa a dimora delle varietà estive nel Labirinto dei Cereali; sempre dalle 15 alle 16, Orto dell'Omeopatia, focus su sperimentazioni di trattamenti omeopatici in campo botanico a cura della fondazione Belladonna Onlus; dalle 15 alle 17, Parole verdi, reading di brani che parlano di natura e ambiente a cura dei lettori volontari del patto di Milano per la Lettura; dalle 16 alle 17, Chi vive negli stagni e nei fossi?, percorso alla scoperta degli ecosistemi umidi autoctoni a cura di Nicoletta Ancona dell'Acquario Civico di Milano; dalle 17:30 alle 18:30, Un gioco dell'oca... a regola d'arte, iniziativa ludica che mette alla prova le conoscenze dei visitatori attraverso l'esplorazione del Museo e il superamento di alcune sfide per il traguardo finale.