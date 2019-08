Apertura straordinaria gratuita e notturna al Museo della Scienza

Un'apertura straordinaria, gratuita e notturna si terrà al Museo nazionale della scienza e tecnologia 'Leonardo da Vinci'. L'appuntamento da segnare in agenda è venerdì 27 settembre, data della Notte europea dei ricercatori, quando la sede espositiva aprirà dalle 18:30 alle 23:30.

In programma per la nuova edizione di 'Open Night - A tu per tu con la ricerca' incontri su temi di attualità scientifica, laboratori, performance. Il tutto in compagnia dei protagonisti della ricerca.

Tanti i temi di cui si parlerà dai big data all'intelligenza artificiale, dall'esplorazione spaziale alla matematica per lo studio del cuore, dalla fisica delle particelle all'etica nelle applicazioni tecnologiche e nella ricerca biomedica E ancora previsioni meteo e cambiamento climatico, respirazione, sistema sanitario, cibo e nanotecnologie, percezione e misura del tempo, algoritmi e tecnologia applicati allo sport, migrazioni, videogame per la conservazione dei beni culturali.

L'evento prevede incontri con esperti italiani, internazionali e giovani innovatori, laboratori interattivi, performance artistiche. Il programma della serata è stato sviluppato insieme ai principali enti di ricerca e dà voce anche a policy maker, associazioni e media.