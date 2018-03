Venerdì 9 marzo La Triennale aperta tutta la notte per la prima volta: ecco il programma di mostre, performance e dj set

Una notte speciale alla Triennale di Milano - 9h 9' 9'', questo il titolo dell'iniziativa che venerdì 9 marzo aprirà la Triennale di Milano per tutta la notte."9 ore, 9 minuti e 9 secondi", scrivono gli organizzatori, "per vivere in modo inedito la programmazione della Triennale", che verrà animata in notturna da mostre, esibizioni, eventi e dj set.

Si parte alle 21 al Teatro dell’Arte della Triennale con il live di Lavascar, progetto sonoro nato dalla collaborazione tra Michèle Lamy, figura iconica del mondo della moda, Nico Vascellari, artista visivo, e Scarlett Rouge, artista e figlia di Michèle Lamy. Nel frattempo, dalle 21 fino alle 2, in tutto il palazzo rimangono visitabili le mostre Rick Owens. Subhuman Inhuman Superhuman, Ettore Sottsass. There is a Planet, 999. Una collezione di domande sull'abitare contemporaneo - dove saranno presenti anche i 50 co-curatori, Bicycle Renaissance e Artico. Ultima Frontiera. Dalle 2 fino alle 6:09 del mattino, infine, gli spazi verrano animati dalla musica elettronica (e non solo) a cura di Spazio Palazzo (Joseph Tagliabue e Jacopo Beolchi), Haunter Records (con i fondatori Daniele Guerrini e Francesco Birsa Alessandri) e Ruggero Pietromarchi, ideatore e direttore artistico del festival Terraforma.

L'evento, realizzato de La Triennale di Milano in collaborazione con www.zero.eu e Edison, vedrà l'allestimento di due bar interni e l'apertura di Caffé della Triennale, la Triennale Social Pizza e laTerrazza Triennale - Osteria con vista.