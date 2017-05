Apertura straordinaria delle piscine per il ponte del 2 giugno

In occasione del ponte per la Festa della Repubblica, alcuni impianti gestiti da Milanosport anticipano l'apertura estiva, prevista per il 10 giugno, rimanendo accessibili il 2, 3 e 4 giugno.

I centri balneari Argelati, Lido, Romano e Scarioni aderiscono all'iniziativa aprendo il 2, 3 e 4 giugno dalle 10 all 19. La stagione estiva si protrarrà poi fino al 27 agosto con apertura sei giorni su sette.