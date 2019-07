Apertura straordinaria e gratuita dell'Accademia di Brera

Dall’11 luglio al 3 agosto sarà possibile visitare gratuitamente l’Accademia di Belle Arti di Brera, grazie ad un'apertura straordinaria estiva.

L'iniziativa

L'iniziativa prevede l'esposizione negli spazi, compresa l’ex Chiesa di San Carpoforo, delle opere degli studenti, che per l'occasione accompagneranno il pubblico come guide speciali. Durante il perido verranno inoltre organizzati eventi, performance e incontri.

Non solo: lunedì 29 e martedì 30 luglio, dalle ore 10 alle 16, in Aula 24 si parlerà dell'"Uso dei torchi xilografici e calcografici e legatura amatoriale per i libri d’artista".

Il pubblico potrà quindi scoprire le creazioni nate dalle Scuole di Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica, Scenografia, Restauro, Progettazione Artistica per l’Impresa, Comunicazione e Didattica dell’Arte, Fotografia.

Ingresso libero.