Apertura straordinaria notturna alla 'Cappella Sistina di Milano'

La straordinaria Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di corso Magenta 15, nota come la 'Cappella Sistina di Milano', giovedì 20 giugno aprirà eccezionalmente fino alle 22:30. A promuovere l'iniziativa, in occasione del palinsesto 'Aperti per voi sotto le stelle', Touring Club.

"Chi ci entra, magari per caso, rimane sempre a bocca aperta - scrive Touring -. Perché è impossibile immaginare lo spettacolo dietro quell’anonima facciata di corso Magenta. All'esterno, San Maurizio al Monastero Maggiore sembra una chiesa qualunque. Appena varcata la soglia, ci si rende conto che è uno dei tesori più belli di Milano".

Ad aspettare i visitatori, come sempre, i volontari di Touring Club, a disposizione per qualsiasi informazione sul pregevole edificio di Milano.

La Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore

San Maurizio, che in origine apparteneva a un monastero, venne costruita a partire dal 1500, e fu completata alla fine del 1800. L'edificio è composto di tre parti: un'aula inclusa nell'area di clausura delle monache, uno spazio più piccolo dedicato ai fedeli e una cripta, ora inglobata nel percorso del Museo Archeologico.

La chiesa, il più vasto e antico cenobio femminile di Milano, presenta affreschi rinascimentali che rivestono le pareti delle due aree, un coro ligneo e un organo cinquecenteschi. La sua costruzione venne realizzata non solo per la cittadinanza, ma anche per le per le monache di clausura, che non potevano però entrare in contatto con i laici. Proprio per questo l'edificio religioso è diviso in due metà: la parte verso la strada era quella riservata al pubblico, mentre le religiose erano confinate alla porzione separata da un tramezzo.